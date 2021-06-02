ابوجناح يؤكد سعي الحكومة لتقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة

أثنى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان ابوجناح على جهود حراك الاشخاص من ذوي الإعاقة على مستوي ليبيا.، وكل المنظمات المدنية العاملة من أجل حماية وتأمين أفضل رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية لهم وسعيها لتقديم أفضل الخدمات.

والتقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الأربعاء ممثلي حراك الاشخاص من ذوي الإعاقة على مستوي ليبيا. وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، استمع ابوجناح خلال اللقاء إلى تفاصيل برامج الحراك ومطالبهم وفقاً لما اقرته الاتفاقية الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة.

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وطالب أعضاء الحراك بتعديل القراررقم 66 لسنة 2021 الخاص بتشكيل اللجنة البارأولومبية، وإعادة تشكيل مجلس رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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