عقيلة صالح يبحث مع رئيس جامعة بنغازي بعض قضايا الشأن الأكاديمي والجامعي

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة رئيس جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي، حيث بحث معه عددا من القضايا المتعلقة بالشأن الأكاديمي والجامعي في الدولة الليبية.

وعبر رئيس جامعة بنغازي عن سعادته بلقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مثمنا المواقف الوطنية له، واهتمامه بالعملية التعليمية في البلاد ومتابعته وحرصه الدائم بكل ما يتعلق بالشأن الأكاديمي والجامعي في ليبيا.

وفي الختام قدم رئيس جامعة بنغازي درعا تكريميا لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وذلك لما وصفه عرفانا بمواقفه الوطنية ولدعمه قرار تضمين مرتبات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بميزانية الدولة.