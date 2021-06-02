برلين 2 ولحظة الحسم الدولي حول ليبيا

أعلنت ألمانيا أمس الثلاثاء أنها ستنظم بالإشتراك مع الأمم المتحدة مؤتمرا بشأن ليبيا في برلين يوم 23 يونيو الجاري وذلك في إطار استمرار الجهود الدولية الساعية إلى دعم ليبيا في استعادة استقرارها وبناء المؤسسات بعد سنوات من الفوضى.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان إن الحكومة الانتقالية في ليبيا ستشارك لأول مرة في محادثات برلين التي بدأت بمؤتمر في يناير 2020.

وأوضحت أن “ألمانيا والأمم المتحدة ستنظمان مؤتمرا بشأن ليبيا في برلين في 23 يونيو، من أجل دفع محادثات السلام الليبية، مشددة على أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من أبرز بنود هذا المؤتمر، فضلا عن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر”.

وأشارت إلى أن “المؤتمر سيناقش أيضا الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد” ، مردفة أن “هذا يأتي فيما تنصب جهود الاتحاد الأوروبي على إخراج المقاتلين الأجانب من البلاد، من أجل الدفع بعملية السلام وإجراء المصالحة”.

وكان التنسيق يشأن مؤتمر برلين 2 وجلسات مجلس الأمن القادمة حول ليبيا برئاسة فرنسا ،محور لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، الثلاثاء ، في باريس مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش

وناقش الاجتماع التنسيق المشترك بشأن مؤتمر برلين 2، وكذلك جلسات مجلس الأمن القادمة برئاسة فرنسا.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء على الدور المهم لجمهورية فرنسا في توحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية السياسية وبسط السيادة الوطنية على كامل الدولة الليبية وإنهاء التواجد الأجنبي بالبلاد.

وتسعى بعثة الأمم المتحدة الى أن ينعقد مؤتمر برلين 2 ، وقد انتهى ملتقى الحوار السياسي من التوافق النهائي على القاعدة الدستورية التي تعتمد في تتظيم الانتخابات ، في ظب خلافات حادة حول طبيعة هذه القاعدة ،

وأكد السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، أن الضمانات الكافية لإجراء الانتخابات في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر المقبل، تكمن في إرادة الشعب الليبي، بالإضافة إلى المجتمع الدولي الذي يلعب دوره أيضًا، مرجحا أن تتجاوز العملية الموعد المحدد نهاية العام ، وأضافت في تصريحات صحفية أن بلاده كانت صاحبة دور رئيسي في صياغة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2570 الذي يُمثل توقعاتهم الجماعية بأن انتخابات آمنة وشاملة وذات مصداقية ستجرى في 24 ديسمبر المقبل.

وفيما يخص التوافق الدولي حول أسبقية إجراء الانتخابات التشريعية أولا ثم الرئاسية، قال: “هذا يحدده الشعب الليبي، فرغم أن خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي، نصت على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ولكن للمفوضية العليا للانتخابات دورا أساسيا في تحديد التسلسل المنطقي لهذه الانتخابات من الناحية اللوجستية”.

وحول القاعدة الدستورية للانتخابات والتي لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، أوضح: “أعتقد أن المجتمع الدولي في نهاية المطاف سيلتف حول أي طريق يريد الشعب الليبي أن يسلكه، فنحن بالفعل شركاء داعمون لكن ليس علينا اتخاذ هذه القرارات”.

ويرى المراقبون أن مؤتمر برلين 2 سيكون حاسما في مسألتين مهمتين وهما إجلاء الثوات الأجنبية والمرتزقة عن الأراضي الليبي وتحديد القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات في موعدها

وبين وزير الصحة الليبي الأسبق ناجي بركات أن لغة المجتمع الدولي الآن تغيرت نحو وجوب إجراء هذا الاستحقاق في موعده ،مستشهدا بقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة والتي تضمنت فقرة “أن المعرقلين سوف يلاحقون”، واصفا ذلك بـالتفاعل الجيد جدًا في هذه المرحلة.

واعتبر بركات أن وصول الشعب الليبي لانتخابات برلمانية ورئاسية عبر الاقتراع المباشر، أمر مهم جدا؛ حيث الشعب حُرم لعقود من انتخاب رئيسه، على حد قوله، مضيفا: “وهذا حقه لأن انتخاب الرئيس من شعبه يعطيه هيبة وللدولة أيضًا” ، ومراهنًا على أن المبعوث الأممي يان كوبيش في مؤتمر برلين 2 المزمع عقده أواخر الشهر الجاري، سيعلن عن أن القاعدة الدستورية جاهزة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.