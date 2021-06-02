الجيش الوطني يعتقل ثلاثة من قيادات تنظيم القاعدة

أخبار ليبيا 24

تمكنت القوات المسلحة من إلقاء القبض على 3 قيادات بارزة بتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة تاروت الواقعة بالجنوب الغربي.

ونقلت وكالة العين الإخبارية عن مصادر عسكرية قولها “أن قوات الجيش الوطني مكونة من وحدات التمركزات الأمنية وعناصر من اللواء طارق بن زياد تمكنت من تنفيذ عملية نوعية ضد خلية إرهابية بمنطقة “تاروت” 30 كليو متر من مدينة براك الشاطئ بالجنوب الغربي”.

وأوضحت المصادر أنه تم إلقاء القبض خلال المداهمة على 3 عناصر قيادية إرهابية منتمية لتنظيم القاعدة بالمغرب العربي، بينهم عنصر أجنبي “موريتاني” الجنسية.

وكشفت المصادر أن العنصر الإرهابي الأجنبي هو المعاون والمرافق السابق للإرهابي عبدالمنعم الحسناوي الشهير بـ”أبو طلحة” زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا الذي قتل على يد قوات الجيش الليبي عام 2019.

واختتمت المصادر تصريحاتها بقول إن الإرهابي الموريتاني يتحرك عبر الصحراء مستغلا انتماءه لأحد الأعراق والقبائل الموجودة في الجنوب الليبي، ويتردد على منطقة “الشاطئ”، حيث تم رصده أثناء القيام بعدة أنشطة بينها تهريب الممنوعات والبشر.

ويواصل الجيش الوطني جهوده لتأمين جنوب البلاد، ومحاربة جرائم التهريب عبر الصحراء والخطف والابتزاز وإيقاف المهاجرين بعد سنوات من تغافل الحكومات المتعاقبة في طرابلس.

وفي يناير 2019، أطلق الجيش الوطني عملية فرض القانون، وقوض آمال الجماعات الإرهابية وتجار البشر والمحروقات وطرد عناصر المرتزقة التشاديين.

لكن التنظيمات الإرهابية عادت للظهور مرة أخرى في مناطق أقصى الجنوب الليبي، حيث اتخذت بعضها من حوض مرزق ومناطق أم الأرانب وتيجرهي مرتكزات لها، وحاولت الانقضاض على بعض الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، والتي شاركت في ما بعد في القتال في تشاد، ويخشى من عودتهم مرة أخرى حال فشلهم في المعارك هناك.