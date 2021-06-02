ليبيا: هل يدعم التنافس الأوروبي الانتقال الديمقراطي؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الجديدة من فقرة فقرة وجها لوجه السيد كامل المرعاش الكاتب الصحفي والسيد محمود مختار اسماعيل الرملي الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية للتوقف عند جولة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الأوروبية والتحديات الداخلية ومن بينها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسة العسكرية ومصير المشير الليبي خليفة حفتر الذي مازال باسطا نفوذهُ على الشرق كما تبحث الحلقة أيضا في إعلان ألمانيا استضافة جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في ال23 من حزيران/يونيو

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