«المركزية» تعلن تأجيل فتح باب الترشح الانتخابات البلدية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الأربعاء، تأجيل فتح باب الترشح للانتخابات البلدية المعلن عنها سابقا.

وقالت اللجنة، في بيان الأربعاء، أنه «تقرر تأجيل فتح باب الترشح للبلديات التي تم الإعلان عنه سابقا بناءً على الكتاب الموجه إليها من وزارة الحكم المحلي رقم ح.م/959/1». وأشارت اللجنة إلى استمرار مرحلة تسجيل الناخبين، داعكافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالتعاون مع اللجنة في تنفيذ حملات توعية اللبيين بأهمية التسجيل والمشاركة في انتخابات المجالس البلدية.

وفي 19 مايو، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، فتح باب التسجيل للمترشحين في انتخابات المجالس البلدية لـ24 بلدية يوم السبت 5 يونيو المقبل حتى الخميس الموافق السابع عشر من الشهر نفسه.

وشملت هذه البلديات: «البيضاء، تازربو، القبة، بير الأشهب، توكرة، القيقب، جردس العبيد، سلوق، قمينس، طبرق، المرج، الأبرق، مساعد، الجفرة، هراوة، جنزور، السايح، سبعية، الأصابعة، مرادة، صرمان، أم الرزم، الشقيقة، الأبيار»، وفق رئيس اللجنة المكلف الصادق الحراري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا