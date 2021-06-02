«أبوجناح»: الحكومة تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتسعى لتقديم أفضل الخدمات لهم

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، دعم الحكومة وسعيها لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة، مثمنا جهود حراكهم على مستوي ليبيا، وكل المنظمات المدنية العاملة من أجل حماية وتأمين أفضل رعاية لهم.

والتقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، ممثلي حراك الاشخاص من ذوي الإعاقة على مستوي ليبيا، وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، استمع ابوجناح خلال اللقاء إلى تفاصيل برامج الحراك ومطالبهم وفقاً لما اقرته الاتفاقية الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وطالب أعضاء الحراك بتعديل القراررقم 66 لسنة 2021 الخاص بتشكيل اللجنة البارأولومبية، وإعادة تشكيل مجلس رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة