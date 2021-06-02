مدير “إدارة التطعيمات”: نتوقع وصول 116 ألف جرعة من لقاح “استرازينيكا”

توقع مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ” عبد الباسط سميو ” وصول شحنة جديدة من لقاح ” استرازينيكا ” الإنجليزي، تقدر بنحو 116 ألف جرعة، لافتًا إلى أنها ستكون الشحنة الثالثة للقاح الإنجليزي التي تصل إلى ليبيا.

وقال ” سميو ” في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، إن عدد مُتلقي لقاح كورونا في ليبيا بلغ حوالي ربع مليون شخص حتى الآن.

يشار إلى أن حملة التطعيم ضد كورونا في ليبيا انطلقت في الــ 10 من شهر أبريل الماضي، بشكل رمزي بتلقي رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزير الصحة، علي الزناتي، أولى الجرعات، لكن التطعيم الفعلي للمواطنين بدأ يوم 11 أبريل الماضي.

واللقاحات التي يتم التلقيح بها في ليبيا تشمل ” سبوتنيك-في ” الروسي و” أسترازينيكا ” الإنجليزي و” سينوفاك ” الصيني.