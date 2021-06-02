الرئيس المصري ورئيس المجلس الأوروبي يتفقان على دعم المرحلة الانتقالية في ليبيا

القاهرة 03 يونيو 2021 ( وال ) – أكد الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” ورئيس المجلس الأوروبي ” شارل ميشيل “، على أهمية التنسيق الثنائي بين الجانبين لدعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا.

وقالت الرئاسة المصرية – عبر صفحتها الرسمية – إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء بين ” السيسي ” و ” شارك ميشيل “، تبادلا خلاله تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

وأكدت الرئاسة المصرية أن الجانبان؛ ركزا على أهمية استمرار التنسيق بين القاهرة وبروكسل في هذا الإطار، بهدف دعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا، وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في شهر ديسمبر المقبل، بما يُساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وخروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية خارج الأراضي الليبية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال