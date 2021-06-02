وزير الصحة الأسبق: كوبيش سيعلن جاهزية القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات بمؤتمر «برلين 2»

قال ناجي بركات وزير الصحة الليبي الأسبق إن وصول الشعب الليبي لانتخابات برلمانية ورئاسية عبر الاقتراع المباشر، أمر مهم جدا؛ حيث الشعب حُرم لعقود من انتخاب رئيسه.

وأضاف «بركات»، في تصريحات صحفية، أن لغة المجتمع الدولي الآن تغيرت نحو وجوب إجراء هذا الاستحقاق في موعده ،مستشهدا بقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة والتي تضمنت فقرة “أن المعرقلين سوف يلاحقون”، واصفا ذلك بـالتفاعل الجيد جدًا في هذه المرحلة

واستطرد قائلا: “هذا حق الشعب الليبى، لأن انتخاب الرئيس من شعبه يعطيه هيبة وللدولة أيضًا”، ومراهنًا على أن المبعوث الأممي يان كوبيش في مؤتمر برلين 2 المزمع عقده أواخر الشهر الجاري، سيعلن عن أن القاعدة الدستورية جاهزة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.