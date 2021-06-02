” أبو جناح ” يُجدّد دعم حكومة الوحدة الوطنية وسعيها لتقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة في ليبيا

طرابلس 03 يونيو 2021 ( وال )- استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس ” رمضان أبو جناح “، ممثلي حراك الأشخاص من ذوي الإعاقة على مستوى ليبيا، حيث استمع إلى تفاصيل برامج الحراك، ومطالبهم وفقًا لما أقرته الاتفاقية الدولية للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وطالب أعضاء الحراك أن يتم تعديل القرار رقم ( 66 ) لسنة 2021 م الخاص بتشكيل اللجنة البارأولومبية، وأن يتم إعادة تشكيل مجلس رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته، أثنى المهندس ” أبو جناح ” على جهود الحراك، وكافة المنظمات المدنية العاملة من أجل حماية وتأمين أفضل رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا دعم حكومة الوحدة الوطنية لهم وسعيها لتقديم أفضل الخدمات. (وال)

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