الحاسي: سنوفر الإمكانيات اللازمة لمكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في سرت

زار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء عبدالسلام الحاسي مقر مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في سرت.

ورافق الحاسي في زيارته زايد هدية عضو مجلس النواب عن مدينة سرت، ومدير فرع هيئة الرقابة الإدارية سرت، وعميد بلدية سرت.

واجتمع رئيس الهيئة بمدير مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية والعاملين بالمكتب، واستمع لشرح لعمل المكتب والنشاطات التي يقوم بها والجولات التفتيشية التي قام بها مؤخراً، ومدى أهمية دعم المكتب بتوفير المقر المناسب والتجهيزات من مختبرات ومعدات حيث إن مدينة سرت بها منفذ بحري ومنفذ جوي ، وهي تقع في وسط الطريق الرابط بين جميع مناطق ليبيا.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة دعم المركز وتوفير الإمكانيات اللازمة له لكونه يختص بتأمين حياة المواطن ، وأنه سوف يسعى مع رئاسة المركز لتوفير الإمكانيات لأهمية مكتب المركز بمدينة سرت وليعود لممارسة مهامه بكل قوة.