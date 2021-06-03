تنظيم الكهرباء المصري: لدينا فائض كهرباء لتصدريها إلى أوروبا عبر ليبيا

أكد المدير التنفيذى لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك المصري، محمد صلاح السبكى، أن مصر تستهدف تصدير الكهرباء لأوروبا عن طريق الربط حول البحر المتوسط شرقا وغربا من خلال عدد من الدول بينها الدولة الليبية. وقال المدير التنفيذى لجهاز تنظيم الكهرباء المصري، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» المصري، أن هناك تطويرا كبيرا في محطات توليد الكهرباء المصرية، وأصبح هناك إمكانية تصدير الكهرباء خارج حدود مصر سواء حول البحر المتوسط أو المنطقة الجنوبية لحوض نهر النيل بجانب إتاحة الكهرباء إلى المملكة العربية السعودية. وأضاف أن مصر لديها مخزون جيد من الكهرباء، وأصبح لدينا 25% أكثر من احتياجاتنا بجانب وجود محطات توليد كهرباء ذات كفاءة عالية وهذا يفوق المعدلات العالمية، ونستهدف تصدير الكهرباء لأوروبا عن طريق الربط حول البحر المتوسط من خلال شرق الأردن وسوريا وتركيا وغربا من خلال ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وهى أحد البدائل القائمة هذا الخط حول البحر المتوسط. وأوضح المدير التنفيذى المؤسس لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أن الإضافات التي حدثت في محطات توليد الكهرباء جيدة للغاية في استيعاب القدرات الموجودة، بجانب إتاحة الطاقة من خلال عمل صيانات لمحطات توليد الكهرباء تمكنت من رفع أداء بعض المحطات لنسبة 100%. وتابع المدير التنفيذى المؤسس لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك: بعض المحطات لم يكن لديها صيانة كافية ولكن أعضاء جهاز قطاع الكهرباء قاموا بمجهودات ممتازة في صيانة كثير من المحطات التي عادت كمحطات تعمل بكفاءة مرتفعة، بالإضافة إلى المحطات التي تم تدشنيها، وذلك أدى إلى أن معدل استخدامنا للوقود في المحطات انخفض لـ16 و17% وهذا له مردود كبير في التكلفة لتشغيل المحطات وهذا ينعكس على تكلفة أقل للمشترك.