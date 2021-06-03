مصدر بمصرف ليبيا المركزي: تخصيص بطاقة إلكترونية بقيم عالية لصغار التجار

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس إنه سيتم وضع الضوابط والآلية المناسبة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ودراسة مقترح اللجنة بتخصيص بطاقة الكترونية بقيم عالية لصغار التجار، مؤكدا أن ما يشاع عن تأجيل اجتماع المجلس يرجع لأسباب غير مرتبطة ببنود جدول الأعمال المحالة إلى اللجنة لدراستها.

وأضاف، في تصريحات نقلها موقع «صدى الاقتصادي» وقد تم خلال اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بتقييم نتائج سعر الصرف الاتفاق على العمل على إعداد مقترح فني يتضمن خطوات توحيد منظومة المقاصة وحسابات المصرفين مابعد صدور نتائج لجنة المراجعة الدولية.

وكشف عن التوافق على حلحلة موضوع المقاصة بتخصيص مبلغ 10 مليار دينار والعمل على تحديد الآلية والاطار الزمني لإضافته لحسابات المصارف لدى المركزي طرابلس ، وبحسب النتائج الفنية التي توصلت إليها اللجنة فإن هذا المبلغ سيكون كافي لحل مشكلة المقاصة واستئناف بعض المصارف لعمليات النقد الأجنبي مثل مصرف الوحدة والجمهورية وغيرهما.

كما أكد المصدر أن اللجنة الفنية المكلفة بتقييم نتائج سعر الصرف مستمرة في أعمالها ولا يوجد موعد وتاريخ محدد من قبل اللجنة و مجلس إدارة المصرف لتعديل سعر الصرف ولا صحة للتسريبات و قيمة سعر الصرف التي يتم تتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، و إن كل الموضوعات مطروحة للنقاش واللجنة على تواصل مع مجلس الإدارة .