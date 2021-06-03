«القابضة للاتصالات» توقع عقد شراكة مع «مايكروسوفت»

أعلنت شركة الاتصالات الدولية الليبية إحدى شركات القابضة توقيع عقد شراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية لتقديم خدمة Azure ExpressRoute والتي ستغطي احتياجات السوق الليبي.

وحسب بيان للشركة، وتستعد شركة مايكروسوفت العالمية لعرض خدمةAzure Express Route ضمن منتج شركة الاتصالات الدولية الجديد والذي يعرف باسم خدمات الربط السحابي الدولي.

وتؤدي خدمة Azure Express Route إلى إنشاء مسار مباشر و آمن وسريع وذو دقة عالية، كما سيوفر للزبائن اتصالًا مباشرًا بأقرب مراكز بيانات لدى شركة مايكروسوفت، مع مستوى أمان أعلى من أي اتصالات أخرى غير أمنة وسهلة الاختراق عبر الإنترنت.

وقال م. عادل أبو فارس رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات الدولية، أن الخطوة التي قامت بها الشركة ستوسع شبكات الزبائن الخاصة باستخدام الخدمات السحابية، الأمر الذي سيساهم في تغطية احتياجاتهم الأساسية في سوق العمل، بما في ذلك النسخ الاحتياطي.

وأبدى م. نزار الهدار المدير الإقليمي لشركة مايكروسوفت إلى تطلع الشركة إلى زيادة تمكين شركائها وزبائنها في السوق الليبي ، ليكونوا على اتصال آمن وبكفاءة عالية وفاعلية اكبر.

يشار إلى أن شركة الإتصالات الدولية هي أول من استخدم خدمة Azure Express Route مع شركة مايكروسوفت لمدة عام كامل، ووصلت نسبة استخدامها في الشركة إلى 85%.