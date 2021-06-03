موظفو “المالية”: نطالب بتعديل مرتباتنا 100٪ في الميزانية الجديدة

طالب موظفو ديوان وزارة المالية والمراقبات المالية بتعديل مرتباتهم بقيمة 100% في الميزانية الجديدة أسوة بباقي الجهة الممولة من الخزينة العامة.

وقدم موظفو وزارة المالية خطابا إلى الوزير، طالعته “الساعة 24″، دعوا فيه “لرفع الظلم عنهم بسبب تدني المرتبات، والتفرقة الحاصلة في قيمة مرتبات بعض الجهات والتفاوت الكبير، حيث أصبحت معظم الجهات ومنها الجهات الرقابية التي يتقاضى الموظف بها ضعف مرتب وزارة المالية بنفس الدرجة والمربوط خمس مرات، أي بزيادة تعادل 500%.

وأشار الموظفون في بيانهم إلى أن وزارة المالية جهة تمويلية ورقابية على جميع الجهات الممولة من خزينة الدولة، ولفتوا إلى أنهم فكوا اعتصاما بهذا الشأن عام 2015 مقابل وعد بزيادة المرتبات لم ينفذ حتى الآن.

وقال الموظفون: “نرجو إيصال صوتنا إلى الجهات التشريعية والتنفيذية العليا، بتعديل مرتباتنا أسوة بباقي الجهات الممولة 100٪، قبل البدء في صرف ميزانية 2021، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية”.