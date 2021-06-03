مفوضية الانتخابات: انتهينا من وضع الخطة الزمنية لتسجيل الناخبين بمراكز الاقتراع تمهيدًا لـ24 ديسمبر

قال عضو مجلس مفوضية الانتخابات عبد الحكيم الشعاب، إن المفوضية انتهت من وضع الخطة زمنية لتسجيل الناخبين في مراكز الاقتراع كلاً حسب دائرته الانتخابية لتمكين جميع الليبيين من المشاركة في الانتخابات القادمة.

الشعاب، وفي تصريحات صحفية، قال: “جاهزون بنسبة 70% حتى الآن فيما يتعلق بعملية تسجيل الناخبين ونتوقع أن تصل أعداد المسجلين في منظومة الناخبين إلى 3 ملايين ناخب”.

واختتم: ”خصصنا مراكز لكافة النازحين في ليبيا دون استثناء يتم بموجبها التصويت والترشح حسب دوائرهم الأصلية”.

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