مصدر بالخارجية: طالبنا برلين2 بتوسيع البند المتعلق بإنشاء قوة أمنية مشتركة ليشمل جهود توحيد المؤسسة العسكرية كاملة

كشفت مصادر بوزارة الخارجية الليبية، أن مؤتمر “برلين 2” الذي أعلنت ألمانيا عن عقده في 23 يونيو المقبل، لتقييم الجهود المحرزة في العملية السياسية منذ مؤتمر “برلين 1″، سيناقش ملف استمرار تدفق السلاح والمقاتلين والبلدان المتورطة فيه.

وأوضحت في تصريحات لموقع “العربي الجديد” الممول من قطر، أن المؤتمر سيناقش كذلك نتائج مشاورات المسار الاقتصادي الذي ترعاه الأمم المتحدة، كأحد مسارات الحل الثلاثة في ليبيا، والنظر في أثرها على جهود السلطة الليبية في توحيد المؤسسات الاقتصادية، لاسيما المصرف المركزي.

كما كشفت المصادر، عن طلب ليبيا توسيع البند المتعلق بإنشاء قوة أمنية مشتركة ليشمل جهود توحيد المؤسسة العسكرية كاملة، لاتصاله الوثيق باتفاق الوقف النهائي لإطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

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