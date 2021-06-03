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مصدر بالخارجية: طالبنا برلين2 بتوسيع البند المتعلق بإنشاء قوة أمنية مشتركة ليشمل جهود توحيد المؤسسة العسكرية كاملة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشفت مصادر بوزارة الخارجية الليبية، أن مؤتمر “برلين 2” الذي أعلنت ألمانيا عن عقده في 23 يونيو المقبل، لتقييم الجهود المحرزة في العملية السياسية منذ مؤتمر “برلين 1″، سيناقش ملف استمرار تدفق السلاح والمقاتلين والبلدان المتورطة فيه.

وأوضحت في تصريحات لموقع “العربي الجديد” الممول من قطر، أن المؤتمر سيناقش كذلك نتائج مشاورات المسار الاقتصادي الذي ترعاه الأمم المتحدة، كأحد مسارات الحل الثلاثة في ليبيا، والنظر في أثرها على جهود السلطة الليبية في توحيد المؤسسات الاقتصادية، لاسيما المصرف المركزي.

كما كشفت المصادر، عن طلب ليبيا توسيع البند المتعلق بإنشاء قوة أمنية مشتركة ليشمل جهود توحيد المؤسسة العسكرية كاملة، لاتصاله الوثيق باتفاق الوقف النهائي لإطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • موضوع برلين فيه أجندات لدول عربية وصهاينة ومهاجرين سوريين لنظام سوريا الاسد هاربين من الفساد الحكومي ـ وملتقى برلين يسمونه ملتقى الفاسدين العرب والاجانب .
    ولن تكون له أي فائدة لا لليبيا ولا لليبيين بشكل عام .
    وبعض الأداريين في الاتحاد الأفريقي ـ رفعوا دعاوي قضائية بسبب التنقيب الاوروبي عن اليورانيوم في بعض الدول الافريقية دون تقديم خدمات للأسكان أو للكهرباء ـ وسبب انتشار مخلفات التنقيب لشركات أالمانية لأصابة الناس بالشعة وثلوث المياه بالاشعاعات والمخلفات المعدنية وسبب ذلك في أمراض وجفاف واختفاء حتى الحيوانات البرية وتلوث مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية في معظم الدول في أفريقيا – دون دفع أي تعويضات وخدمات اساسية لهذه الدول .

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