مختص بالشأن التركي: ملف الإخوان أحد أهم الأسباب التي تقف وراء عدم عودة العلاقات التركية المصرية

رأى الخبير المصري المختص بالشأن التركي كرم سعيد، أن أسباب التأخر تعود إلى أن الخلافات الجوهرية حول القضايا الكبرى والملفات الاستراتيجية التي لاتزال عالقة، وفي مقدمتها الاستفزازات التركية في شرق المتوسط والتنقيب غير القانوني عن الغاز في مياه دول الجوار، وكذلك الحضور العسكري التركي في ليبيا وإصرار تركيا على أن يكون لها وجود في منطقة تمثل عمق استراتيجي للأمن المصري.

سعيد، وفي تصريح لموقع ”سكاي نيوز عربية”، قال: “إن طي صفحة الخلافات المتأزمة على مدار السنوات الماضية لايزال صعباً، وسوف يأخذ مسار طويل ومعقد، خاصة أن القضايا الخلافية لم تحسم بعد وخاصة ما يتعلق بالدعم التركي المقدم لجماعة الإخوان ومنصاتها الإعلامية التي تبث خطاباً معاديا للقاهرة من قلب الأراضي التركية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التركية بشأنها، وإلزامها بميثاق الشرف الإعلامي لم يكن كافيا للإثبات حسن النوايا، في ظل استمرار إيواء العناصر الإرهابية”.

وأشار إلى أن بلاده تعاملت بحذر وهدوء مع هذا الملف منذ البداية وأعلنت عن شروطها بشكل واضح ووضعت أولويات للتفاوض، شملت الملفات الخلافية على المستوى الإقليمي، ملفي ليبيا ومياه شرق المتوسط، وأيضا ما يتعلق بوقف الدعم التركي للجماعة ومنع منصاتها الإعلامية المعادية، وتسليم المطلوبين من القيادات لدى الجهات القضائية المصرية.

وأوضح سعيد أن هنالك مسارين لعملية التفاوض بين القاهرة وأنقرة، الأول أن تجرى محادثات استكشافية أخرى خلال الفترة المقبلة لحلحلة القضايا الخلافية بين بين البلدين وننتقل بعدها لاستعادة العلاقات الدبلوماسية وتسمية سفراء، أما المسار الثاني فهو إبقاء الوضع على ما هو عليه لكن بدون تصعيد، بمعنى استمرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبدء عملية تطبيع هادئ دون الوصول إلى تطبيع كامل بينهما وهذا السيناريو الأرجح.

وأكد سعيد أن ملف الإخوان هو أحد أهم الأسباب التي تقف وراء عدم عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بين البلدين، ولكنه ليس الأهم في ظل المعطيات القائمة لدى التنظيم، مشيراً إلى التقارب المصري القطري، إذا تم، سيكون له تأثير على علاقة تركيا بالإخوان، كما أن تحركات التنظيم بلقاء أحزاب تركية معارضة في أعقاب التقارب التركي مع مصر سبب أزمة في التعامل لدى الرئيس رجب أردوغان تجاه التنظيم بشكل واضح.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

