بدء تسجيل المقيمين في منظومة التطعيم ضد «كورونا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إطلاق الإصدار الثاني لمنظومة التسجيل الخاصة بالتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد؛ لتتضمن تسجيل جميع المقيمين بالبلاد دون استثناء، حيث سيتم تطعيمهم وفق الأولويات المعتمدة مسبقا للمواطنين.

ودعا المركز، في بيان أمس الأربعاء، الجميع إلى التسجيل في المنظومة وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط.

وجاء هذا الإعلان في مؤتمر عقد بمقر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالعاصمة طرابلس، بحضور مدير عام المركز بدر الدين النجار، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بالهيئة عبد الرحمن أبو دبرة، إلى جانب مهندسي الهيئة وفريق تقنية المعلومات بالمركز.

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