ضبط 5 كيلو حشيش في تاجوراء بحوزة تشكيل عصابي

تمكن مكتب تحريات تاجوراء، التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أمس الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي يقوم بتهريب المواد المخدرة من الجنوب الليبي إلى مدينة طرابلس.

وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات، في بيان، أنها “تلقت معلومات تفيد بوجود شخصين ليبيين يقومان بتهريب المواد المخدرة، وعليه تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات.

وأردف البيان، أنه بعد التأكد من صحة المعلومة تم إعداد كمين محكم، حيث تم ضبطهم متلبسين وبحوزتهم حوالي (5 كيلو جرام) من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.

وكان فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كان قد ضبط في مدينة اجدابيا قبل أيام، 2 قنطار من مخدر الحشيش، بعد ورود معلومات مصدرية بوجود تشكيل عصابي يقوم بتهريب المواد المخدرة وبكميات كبيرة من المنطقة الغربية الى المنطقة الشرقية.

قالت وزارة الداخلية في بيان، إنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومة من قبل فرع الإدارة اجدابيا، وتم ضبط شاحنة بالطريق الساحلي من مدينة البريقة إلى مدينة اجدابيا وعند تفتيشها عثر بداخلها على كمية تقدر ب2 قنطار من مخدر الحشيش مخبأة داخلها، واتخذت الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة من حيث الاختصاص.