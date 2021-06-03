توقيع اتفاقية لإنشاء معهد جديد للإدارة المحلية في طرابلس

أعلنت سفارة ألمانيا لدى ليبيا، توقيع اتفاقية لإنشاء معهد وطني جديد للإدارة المحلية في طرابلس، سيوفر برامج تدريبية لموظفي الخدمة المدنية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي الثلاثاء الماضي، مع السفير الألماني أوليفر أوفتشا، وممثلين عن جامعتي كييل و«في إن جي» الهولندية، حسب بيان السفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ويأتي ذلك بعدما وقع أوفتشا مذكرة تفاهم في مدينة طبرق، مع عمداء وأعضاء ثمان مجالس بلدية، تهدف إلى تعزيز اللامركزية والتنمية الاقتصادية، إضافة إلي تعزيز الخدمات الصحية في هذه البلديات.

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