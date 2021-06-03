هابيل: النصاب لن يكتمل في اجتماع الخميس لمجلس إدارة المصرف المركزي

ليبيا – كشف عضو مجلس إدارة المصرف المركزي عبد الرحمن هابيل عن عدم اكتمال النصاب لانعقاد اجتماع المجلس الخميس.

هابيل أوضح في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية طالعته صحيفة المرصد أن السبب الأساسي في عدم إمكانية عقد الاجتماع هو أن بعض القرارات بالغة الأهمية التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعين الماضيين لم تنفذ حتى الآن، وأهمها حل مشكلة المقاصة التي تعانيها فروع المصارف في المنطقة الشرقية.

وأضاف هابيل: إن التوحيد لم يكتمل بعد على المستوى المصرفي في عهد حكومة الوحدة الوطنية.،فضلًا عن مخالفة المصرف الخارجي القانون وتعليمات مجلس إدارة المصرف المركزي في الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا.

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