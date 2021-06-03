بو جليدة: تخفيض أسعار الدقيق بعد اعتماد نظام الشريحة بدلًا من نظام الوكلاء

ليبيا – أكد مدير إدارة التسويق بشركة المطاحن والأعلاف محمد بو جليدة التحول من نظام بيع الدقيق عن طريق الوكلاء إلى نظام الشريحة.

بو جليدة أوضح في تصريح لقناة ليبيا لكل الأحرار طالعته صحيفة المرصد أن هذا الإجراء يأتي لضمان الكميات المطلوبة، وتخفيض الأسعار إلى أدنى حد ممكن؛ لأن نظام الشريحة الجديد قسم الأسعار إلى 3 أصناف سعر الجملة وجملة الجملة والقطاع.

وأضاف بو جليدة: إن هذا أسهم في انخفاض أسعار الدقيق للكميات التي تفوق 250 طنًا إلى 170 دينارًا للطن الواحد، ويصبح سعر الكميات ما دون 250 طنًا بـ175 دينارًا، وحدد ثمن الكميات من طن واحد إلى 100 طن بـ178 دينارًا وهو سعر البيع بالتفصيل.

وأشار بو جليدة إلى أن الأسعار بنظام الوكلاء القديم كانت تتراوح بين 175 دينارًا من الوكيل و178 ثمن البيع لأصحاب المخابز، فيما تصل أسعار التفصيل بنفس النظام إلى 190 دينارًا للطن الواحد. مؤكدًا توفر 60 ألف طن من دقيق القمح، وأن كل المصانع تشتغل في زليتن وصرمان والسواني وعين زارة الفرناج.

وأضاف بو جليدة: إن الكميات المتوفرة تكفي لفترة من 6 إلى 9 أشهر قادمة، فيما سيصدر الخميس قرار يتعلق بالقمح الصلب، من خلال تخفيض سعر السميد من 65 دينارًا لـ25 كليوغرام إلى 40 دينارًا لنفس العبوة وتخفيض سعر ستيكة المقرونة من 25 دينارًا إلى 20 دينارًا.

واختتم بو جليدة تصريحه بالإشارة الى تخفيض سعر الكسكسي من 40 دينارًا للستيكة إلى 25 دينارًا، مشددًا على تخفيض هامش الربح إلى الحد الأدنى الممكن.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية