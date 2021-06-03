طقس ليبيا.. سماء صافية وحرارة معتدلة بمختلف المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى اعتدالٍ في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال، خاصةً الساحلية، وتبقى مرتفعةً على مناطق الوسط والجنوب.

الخليج – رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: غائمٌ على أغلب المناطق.

الرياح: شرقية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 29) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (32- 38) مْ على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط، نسبيًا، على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 30) مْ على المناطق الجبل الأخضر، وما بين (34- 38) مْ على بقية المناطق.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على غدامس والحمادة ، تتحول يوم غدٍ إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 43) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين خفيفة ومعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 42) مْ

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