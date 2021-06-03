نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 3 يونيو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 3 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الطقس يشهد اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية وتبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

طقس الخليج – رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: غائم على أغلب المناطق.

•الرياح: شرقية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا ما بين (26- 29) مْ على المناطق الساحلية ، ومابين (32- 38) مْ على الدواخل.

طقس الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط نسبيا على المناطق الساحلية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 30) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (34- 38) مْ على باقي المناطق.

طقس الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على غدامس والحمادة ، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 43) مْ.

طقس الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(40- 42) مْ.

فيما سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:11)، وسيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).

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