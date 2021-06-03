خريجو التخصصات النفطية يُغلقون مدخل مينائيْ السدرة والزوتينية‎

أغلق محتجون، من خريجي التخصصات النفطية المختلفة، مدخل مينائيْ السدرة والزوتينية، في منطقة الهلال النفطي، دون أن تتأثر عمليات التصدير.

المحتجون؛ طالبوا الحكومة ومؤسسة النفط، بالسعي لتعيينهم، والحصول على وظائف للخريجين ممن يقيمون في المناطق القريبة من عمليات التصدير والإنتاج.

وقال مصدر لـ”218″ إن الوقفة الاحتجاجية مؤقتةٌ، ولن يكون لها أي تأثير على عمليات التصدير، في الوقت القريب، مُرجّحًا أن تتّخذ الحكومة والمؤسسات التابعة لها إجراءاتٍ في النظر إلى مطالب المحتجين.

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