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خريجو التخصصات النفطية يُغلقون مدخل مينائيْ السدرة والزوتينية‎

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أغلق محتجون، من خريجي التخصصات النفطية المختلفة، مدخل مينائيْ السدرة والزوتينية، في منطقة الهلال النفطي، دون أن تتأثر عمليات التصدير.

المحتجون؛ طالبوا الحكومة ومؤسسة النفط، بالسعي لتعيينهم، والحصول على وظائف للخريجين ممن يقيمون في المناطق القريبة من عمليات التصدير والإنتاج.

وقال مصدر لـ”218″ إن الوقفة الاحتجاجية مؤقتةٌ، ولن يكون لها أي تأثير على عمليات التصدير، في الوقت القريب، مُرجّحًا أن تتّخذ الحكومة والمؤسسات التابعة لها إجراءاتٍ في النظر إلى مطالب المحتجين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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