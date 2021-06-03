المنفي ولافروف يتلقيان دعوتين رسميتين لحضور مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا

ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف دعوتين لحضور مؤتمر برلين 2 حول ليبيا في الـ23 من يونيو الجاري.

ووفقا لما أورده المكتب الإعلامي للمنفي وقناة روسيا اليوم الإخبارية الروسية وتابعته صحيفة المرصد، فإن الدعوتين الرسميتين أرسلهما أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، فيما أتت دعوة المنفي خلال لقاء جمعه بالسفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا.

وأكدت قناة روسيا اليوم الإخبارية الروسية أن غوتيريش سيزور موسكو الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات مع لافروف بشأن المؤتمر الذي سيبحث الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في ليبيا، والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، وسحب الجنود والمرتزقة الأجانب وتشكيل قوات أمنية موحدة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية