السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي سبل دعم ليبيا لاستعادة أركان الدولة

ليبيا- أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل حول التحديات في المنطقة وعلى رأسها الأزمة الليبية.

بيان صحفي صادر عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تبادل الجانبين وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والتوافق حول أهمية استمرار التنسيق الثنائي بينهما في هذا الإطار، بهدف دعم المرحلة الانتقالية الحالية.

وأضاف البيان: إن هذا الدعم يهدف إلى الوصول بليبيا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في ديسمبر المقبل، وبما يساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وإخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية