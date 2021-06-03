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الأوقاف ترضخ للهجوم وتتراجع عن قرارها بشأن وعّاظ مصراتة

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رضخ رئيس الهيئة العامة للأوقاف، محمد العباني، للهجوم الذي شنه عليه منتمون لمدينة مصراتة، لعزمه إجراء مقابلات شخصية لـ41 واعظاً وشيخاً من المدينة في طرابلس.

وقال بيان صادر عن الهيئة: “بناء على تعليمات رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 02-06-2021م بشأن إجراء المقابلة الشخصية للسادة وعاظ مدينة مصراتة داخل المدينة وبإشراف مكتب أوقاف مصراتة واستجابة لكتاب مكتب أوقاف مصراتة مشفوعا باجتماع المجلس البلدي مصراتة، وتبديدا لسوء الظن، ونظرا لما تتمتعون به من خبرة وكفاءة علمية”.

وأضاف: “يطيب لمكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مصراتة تكليفكم كلجنة مقابلة للوعاظ مدرج كلية الدراسات الإسلامية بالزروق، وذلك للتعرف على خبراتهم وتخصصاتهم وإنتاجهم العلمي ومشاركاتهم العلمية المختلفة داخلية وخارجية إن وجدت، وذلك للاستفادة منهم كل حسب تخصصه ومجاله الوعظي”.

وضمت اللجنة التي أعلنت هيئة الأوقاف عن تشكيلها، كلا من: “أحمد عمران الكميني رئيسا، إبراهيم علي عیبلو، عثمان رمضان أعضاء.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • تراجع هيئة الاوقاف عن ممارسة دورها وترك كلاب النار من مشايخ الفتنة والضلال ستحاسبون عليه امام الله فالحق اولى ان يتبع ولقد راينا فى مصر كيف استطاع وزير الاوقاف ان يطهر مساجد مصر من الافكار الضالة للاخوان والوهابيين واعاد للمسجد قدسيته من علماء الازهر بهذا القرار جعلتم مساجد مصراته مساجد ضرار تنشر الفتنة والكراهية والعداوة والبغضاء واتمنى بدلا من اجراء امتحانات عمل منظارات لهؤلاء المشايخ الصالة مع احد العلماء المتخصين لتضحكوا على جهلهم واتمنى من مؤسية الاعلام الوطنية اظهار فكرهم الضال فى مناظرة مع احد علماء الازهر لتعرفوا انهم جهلاء من نوعية الاخوانى صلاح كولسة الذى يتهم صحابة رسول الله بالتآمر معاذ الله !!

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  • مشايخ خوان مصراته من اتباع المذهب الغريانى الذى تعلم الاسلام كما يقول على يد يهودى هولندى اسلام هجين يجمع بين المعاملات اليهودية والعبادان الاسلامية نتج عنه هلاك العديد من شباب مصراته الضالين الذين يقتلوا اهل الاسلام على انهم كفار نتيجة هذا الفكر الضار ان مساجد مصراته التى يعلوا منابرها مشايخ الاخوان هى مساجد ضرار التى امر رسول الله بهدمها واحراقها واتخذها المسلمون مكانا للقمامة والقازورات !!

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