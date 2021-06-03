لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا: لا بد من الالتزام الكامل بتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة

ليبيا – طالبت الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا الأطراف المحلية والدولية باتخاذ خطوات عملية للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

وبحسب بيان صادر عقب اجتماع اللجنة الأربعاء طالعته صحيفة المرصد، شدد المشاركون على البدء في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من ليبيا من دون تأخير، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570.

وأضاف البيان: إن هذا الأمر يأتي لإثبات التزامم بحظر التسليح، وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 لعام 2021. داعيًا جميع الأطراف المحلية إلى الامتناع عن أية أعمال من شأنها عرقلة عمل حكومة الوحدة الوطنية في جميع أنحاء البلاد وتعطيل العملية السياسية.

وجدد البيان التزام اللجنة الثابت بمواصلة دعم ليبيا وشعبها من أجل وحدة البلاد واستقرارها وأمنها وسيادتها وازدهارها، مشيدًا بالخطوات الأولى للمجلس الرئاسي نحو مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، وهي مهمة أيضًا لتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة بحرية ونزاهة وأمان.

وناشد البيان السلطات لاتباع وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل كامل بما في ذلك عند التعامل مع النازحين والمهاجرين واللاجئين وحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، واتخاذ إجراءات بشأن المساءلة الكاملة عن الجرائم، مرحّبًا بتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف البيان: إن المجلس والحكومة مكلفان بقيادة البلاد حتى موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الوطنية في الـ24 من ديسمبر المقبل، وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي على النحو الذي دعا إليه القرار 2570 لعام 2021. داعيًا مجلس النواب لإيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريع اللازم.

وأهاب البيان بمجلس النواب اعتماد الميزانية الموحدة وتوحيد مؤسسات الدولة وقيامها بعملها على الوجه الأمثل بما في ذلك الجيش والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والتعليمية. فيما رحب المبعوث الأممي يان كوبيتش والرئيس المشارك السفير سيمون جيسبولر أشد الترحيب بالمشاركين في الاجتماع.

وشمل الترحيب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش والمستشار الاتحادي وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس.

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