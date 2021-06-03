مرور طرابلس: ارتفاع إحصائيات الحوادث المرورية خلال شهر رمضان الماضي

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كشف رئيس قسم جمع الاستدلالات بمكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس العقيد علي بورقيقة ارتفاع إحصائيات الحوادث المرورية خلال شهر رمضان الماضي.

واعتبر بورقيقة – بحسب مديرية أمن طرابلس على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” – أن هذا الارتفاع يعتبر مؤشرًا خطيرًا يستلزم الانتباه.

وأوضح رئيس القسم أن إجمالي الحوادث المسجلة بلغت (66) حادث مروري وبلغ عدد الوفيات (31) حالة وفاة وسجل عدد (34) إصابة بين المتوسطة والبليغة خلال شهر رمضان الماضي.

وأضاف بورقيقة أن هناك حرصاً على دراسة مؤشر الحوادث والإصابات خلال رمضان الجاري للتأكد من أن المؤشرات ليست من قبيل الصدفة، مؤكداً أن هناك جهوداً تبذل من قبل اقسام المرور في المديرية، للحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.

وأشار إلى أن هناك أسباباً رئيسة تؤدي إلى وقوع كثير من الحوادث خلال شهر رمضان، أهمها السرعة الزائدة في ظل اندفاع كثير من أفراد المجتمع، خصوصاً في أوقات الذروة المتمثلة في ساعة الإفطار وكذلك أوقات العودة في الليل.

وذكر رئيس القسم أن من الأسباب أيضًا ضعف الانتباه أثناء القيادة الذي يكون ناتجاً عن الصيام، لذا لا بد من خلق نوع من الوعي وتعزيز الثقافة المرورية لدى كافة مستخدمي الطريق.