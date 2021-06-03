تقرير أميركي: نورلاند يقود نهج أميركي نشط تجاه ليبيا مع مسألة القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب

ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على الدور الأميركي الذي تلعبه واشنطن في عهد إدارة الرئيس جو بايدن لمعالجة أزمة ليبيا، بعد ابتعادها إبان عهد سلفه دونالد ترامب.

التقرير الذي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى الدور الكبير الذي لعبه سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند منذ تسميته في منصبه في أغسطس من العام 2019، حتى كاد أن يكون الديبلوماسي الأميركي الوحيد المتابع للصراع.

وأضاف التقرير: إن هذه الحيوية التي اتسم بها نورلاند في وقت ساد فيه الخمول الدور الأميركي في ليبيا إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب هي التي حفزت إدارة الرئيس جو بايدن على توسيع مهام هذا الديبلوماسي، ليكون المبعوث الخاص للولايات المتحدة في البلاد.

وحمل التقرير الولايات المتحدة المسؤولية الأخلاقية تجاه ليبيا، بعد أن وقفت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بالضد من العقيد الراحل القذافي، وأسهمت بشكل كبير في الإطاحة بنظامه، وبالتالي إرسال ليبيا إلى الفوضى والصراع وانعدام القانون.

ونبه التقرير لأهمية تعامل ما ينظر إليه على أنه نهج أميركي نشط جديد تجاه ليبيا مع مسألة القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب في البلاد، التي من الممكن أن تقوض العملية السياسية برمتها، بضمنها الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤمل أن يتم إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

ونقل التقرير عن المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة ستيفاني ويليامز قولها إنها تعتقد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أكثر جدية بشأن ليبيا في كل من السياسة والإستراتيجية، مؤكدًا ملاحظتها ما عبرت عنه بـ”النغمة الجديدة” مؤخرًا، في حين يمثل فيه تعيين نورلاند مبعوثًا خاصًا إشارة جيدة لعودة الولايات المتحدة.

ورأت ويليامز أن إمكانات واشنطن للاجتماع دوليًا تجبر وتشجع الآخرين على أن يحذوا حذوها، بعد أن أرسلت زيارة جوي هود القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي للعاصمة طرابلس رسالة مهمة لجميع المتورطين في الصراع الليبي على الصعيدين المحلي والإقليمي، وعدم الاستفادة من درس العراق في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

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