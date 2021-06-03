«كوبيش» يحيل مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات إلى عقيله والمشري

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أنه أحال مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات وموجز لأبرز مداولات ملتقى الحوار السياسي التي جرت يومي 26 و27 مايو الماضي إلى كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري.

وقال كوبيش في رسالته: “إن هذا الإجراء يأتي اتساقا مع خلاصات مؤتمر برلين، وولاية ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق التي أقرها في تونس، وكذلك مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021″، بحسب ما ذكرت قناة «ليبيا الوطنية».

وكان مجلس الأمن قد دعا، من بين جملة أمور، السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وذلك لتيسير الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، بما في ذلك إقرار القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، وسن التشريعات اللازمة، حسب الاقتضاء، قبل 1 يوليو 2021 من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد.