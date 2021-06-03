سويسرا: إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ديسمبر القادم ستكون الخطوة الحاسمة في ليبيا

أعلنت الخارجية السويسرية إنه “تم تحديد مشاركة سويسرا في عملية السلام والاستقرار في ليبيا كأولوية واضحة في استراتيجية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021-2024، التي اعتمدها المجلس الاتحادي في أكتوبر 2020، وأضافت أنها دعمت إنشاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2020”.

ومن جانبه، قال المستشار الاتحادي لسويسرا “اجنازيو كاسيس”، إنه “يجب على جميع الأطراف الليبية التوصل إلى حل سياسي للصراع الذي بدأ في عام 2011”.

وأضاف “كاسيس” خلال اجتماع ممثلي الدول الأعضاء المشاركة في عملية برلين بشأن ليبيا الذي استضافته سويسرا والأمم المتحدة، أمس الأربعاء، حيث أكد أن “إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ديسمبر القادم ستكون الخطوة الحاسمة التالية”.

وأوضح؛ أن “حكومة منتخبة ديمقراطيًا من قبل الشعب الليبي فقط هي التي ستفعل ذلك وفق تعبيره، مشددا على ضرورة تعزيز الإصلاحات الحقيقية وإعادة توحيد المؤسسات بشكل مستدام”.

وكانت الخارجية السويسرية قد أكدت أن بناء السلام يعتبر أولوية استراتيجية لسويسرا، التي شاركت في رئاسة مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان مع هولندا منذ عام 2020.

وتابعت أن التزام سويسرا بالسلام والأمن وحقوق الإنسان يرتكز في استراتيجية السياسة الخارجية للمجلس الاتحادي لعام 2020- 2023.

وأشارت الخارجية السويسرية إلى أن المؤتمر الذي شاركت سويسرا في رئاسته هذا الشهر أعطى المشاركين الفرصة لتبادل وتنسيق التقدم الذي أحرزته مجموعات العمل الأربع التي تشكلت بعد مؤتمر برلين، والتحضير لمؤتمر برلين الثاني الوزاري الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري.