نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الخميس (03/06/2021)…

حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

تحذير بحري

وحذرت النشرة من ريح براني إلى شرقي نشط على ساحل زوارة وطرابلس ، ويكون براني الى بحري اليوم على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء مغطاة جزئياً بالسحب.

•الريح براني إلى شرقي ويتحول الى شلوق مساء اليوم على ساحل الخمس ســرعته مــا بين (10– 25) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00–2.50) متر.

•البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج.

•درجة حرارة سطح البحر( 18-20 ) مْ.

•الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

•الريح براني الى بحري ويتحول الى شرش يوم الغد على ساحل درنة ســرعتــه مــا بين (05– 20) عقدة وتصل إلى (25)عقدة على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي.

•ارتفاع الموج يتراوح مابين (1.00–2.25) متر على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي ، ويتراوح ما بين (0.25-0.75) متر على باقي الساحل.

•البحر قليل الاضطراب على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، ويكون خفيف الموج الى هادئ على باقي الساحل.

•درجة حرارة سطح البحر( 18-21 ) مْ.

•الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

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