واشنطن تعرض مكافئة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن “ابو عبيدة”

عرضت الولايات المتّحدة، مكافأة مالية قدرها سبعة ملايين دولار مقابل أي معلومة تؤدّي إلى تحديد مكان وجود زعيم “تنظيم القاعدة في المغرب “أبو عبيدة يوسف العنابي”.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ “المطلوب الجزائري، المعروف أيضاً باسم يزيد مبارك، أصبح في تشرين الثاني 2020 زعيماً للتنظيم خلفاً لمواطنه عبد المالك دروكدال الذي قُتل في حزيران 2020 في شمال مالي بأيدي القوات الفرنسية”. بحسب “فرانس برس”

وأضافت، “نشجّع أيّ شخص لديه معلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي على إرسال رسالة نصيّة إلى + المكافآت من أجل العدالة + عبر سيغنال أو تلغرام أو واتساب، علماً أنّ كافة الاتّصالات والمعلومات ستبقى في سرية تامّة”.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّ العنّابي كان “زعيماً لمجلس الأعيان في تنظيم القاعدة في المغرب، وخدم في مجلس الشورى في التنظيم، كما شغل منصب المسؤول الإعلامي الأول للقاعدة في المغرب”.

وأوضح البيان أنّ العنّابي مُدرج منذ أيلول 2015، على القائمة الأميركية للإرهابيين العالميين ومنذ شباط 2016 على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

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