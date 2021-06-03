وفد إسباني رفيع المستوى يصل ليبيا.. وترقب لافتتاح السفارة

يصل ظهر اليوم الخميس، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إلى ليبيا في زيارة رسمية يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى متمثلا في وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزالز ووزيـرة الـدولـة للتجـارة تيشانا مارغاريدا، ورئيسة الغرفة التجارية الإسبانية مع مجموعة من رجال الأعمال وبعض مدراء الشركات الكبرى.

ومن المقرر أن تكون هذه الزيارة فرصة لمد أواصر التعاون والصداقة بين البلدين من خلال توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجموعة من المجالات، كما من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الاسباني بإعادة فتح السفارة الإسبانية في دولة ليبيا.