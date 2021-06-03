«الأرصاد»: رياح نشطة على ساحلي زوارة وطرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة على ساحلي زوارة وطرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية الى شمالية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء مغطاة جزئياً بالسحب.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول إلى جنوبية شرقية مساء اليوم على ساحل الخمس سرعتها بين 10 و25 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين ونصف.

– البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

– درجة حرارة بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

– الريح شمالية شرقية إلى شمالية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل من الخليج إلى بنغازي.

– ارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين وربع على الساحل من الخليج إلى بنغازي، وبين 0.25 و0.75 متر على باقي الساحل.

– البحر قليل الاضطراب على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، وخفيف الموج إلى هادئ على باقي الساحل.

– درجة الحرارة بين 18 و21 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا