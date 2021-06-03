الأمم المتحدة: “برلين 2” سيناقش دعم إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر

أكد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيشارك في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا عبر تقنية الفيديو، ومبعوثه الخاص ورئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، يان كوبيش، سيتوجه بنفسه إلى هناك.

دوجاريك، وخلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم في نيويورك، قال: “سيكون المؤتمر فرصة مهمة للجمع بين المجتمع الدولي لتقييم الوضع الحالي في ليبيا، وتقديم الدعم لليبيين فيما يتعلق بالإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ديسمبر”.

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