شرطة النجدة تلقي القبض على مشعوذ خطير في منطقة “السلماني” ببنغازي – صور

تمكن قسم شُرطة النجدة بنغـازي من إلقاء القبض على مشعوذ خطير، متلبساً بأعمال السحر والشعوذة في منطقة السلماني.

وبحسب مكتب الإعلام بقسم النجدة إنه من خلال ملاحقة المجرمين وردع الخارجين عن القانون وردت معلومات من أحد المصادر السرية مفادها تواجد مشعوذ خطير بمنطقة السلماني، وعلى الفور عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين له وضبطه متلبسا أثناء قيامه بطلاسم السحر والشعوذة.

وأضاف المكتب إنه تم ضبط بحوزته العديد من الأدوات التي تستعمل في السحر، حيث تم تحريز المبرزات والإنتقال به للقسم للتحقيق معه وإستكمال الإجراءات القانونية حياله.

هذا ونوه قسم شرطة النجدة بنغازي إلى أن هذة الحملات لازالت مستمرة. (وال – بنغازي) هــ ع

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