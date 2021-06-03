وكيل وزارة النفط يطلع على احتياجات أوجلة والمشاريع المشتركة بالمدينة

التقى عميد بلدية أوجلة أحمد بترون، أمس الأربعاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، مع وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج، رفعت محمد العبار، بمكتبه في طرابلس.

وأوضحت إدارة الإعلام المحلي بالمجلس البلدي أوجلة، في بيان، أنه خلال اللقاء ناقش عميد البلدية مطالب واحتياجات المدينة، كما ناقش باستفاضة المواضيع والمشاريع المشتركة بين وزارة النفط والغاز وبلدية أوجلة، وما الذي يمكن تنفيذه وتقديمه والمساعدة فيه من قبل الوزارة لمواطني المدينة.

ومن جانبه، وعد العبار بالنظر فى حل العديد من القضايا المطروحة، وأنه سينقل ما دار في هذا الاجتماع لوزير النفط والغاز، كما أنه سيتم إبلاغ المؤسسة الوطنية للنفط لإمكانية تنفيذ بعض هذه المطالب من خلال برامج التنمية المستدامة، والتنسيق مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي ختام الإجتماع، أكد العبار على أهمية التواصل مع المناطق المجاورة لمواقع إنتاج النفط والغاز، والاستماع لمطالبهم، وتنفيذها متى كان ذلك ممكنا، وفي هذا الشأن وعد أيضاً بزيارة لبلدية أوجلة والمناطق المجاورة لها في أقرب فرصة ممكنة.

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