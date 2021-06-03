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فخامة رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس جامعة بنغازي عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الأكاديمي والجامعي

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القبة 03 يونيو 2021 (وال) – بحث فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة مع رئيس جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي ، عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الأكاديمي والجامعي في الدولة الليبية.

وعبر رئيس جامعة بنغازي عن سعادته بلقاء فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” مثمنا عاليا المواقف الوطنية لفخامته واهتمامه بالعملية التعليمية في البلاد ومتابعته وحرصه الدائم بكل ما يتعلق بالشأن الأكاديمي والجامعي في ليبيا .

وفي الختام قدم رئيس جامعة بنغازي درعا تكريميا لفخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” عرفانا بمواقفه الوطنية ولدعمه قرار تضمين مرتبات الموظفين وأعضاء هيأة التدريس بميزانية الدولة. (وال – القبة) هــ ع

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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