قلمه: تأجيل الجلسة العامة وإنتخاب رئيس البرلمان الإفريقي ونوابه إلى موعد لاحق

جوهانسبرغ 03 يونيو 2021 (وال) – صرح عضو مجلس النواب وعضو البرلمان الأفريقي السيد ” صالح قلمه ” بأنه قد تم تأجيل الجلسة العامة و انتخابات رئيس البرلمان الإفريقى ونوابه في الدورة العادية للبرلمان الإفريقي الخامس إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.

و أوضح قلمه أنه نتيجة لخلاف بين أعضاء البرلمان الإفريقى المنتمين إلى خمس مجموعات يتكون منها البرلمان، مبينا أن الخلاف كان حول عملية التناوب في رئاسة البرلمان حيث إستمر النقاش على مدى يومين لم يتوصل فيها الأعضاء إلى وفاق حول عملية التناوب على الرئاسة.

و قال قلمه: أن مجموعة الشمال التى ينتمى إليها البرلمان الليبى، من المطالبين أن تكون الرئاسة بشكل دوري ، مضيفا بأن مرشح المجموعة لمنصب أحد نواب رئيس البرلمان الإفريقي الأربعة من ليبيا والذين من المفترض أن يتم إنتخابهم في هذه الجلسة العامة.

يشار إلى أن اجتماعات البرلمان الإفريقي كان من المفترض أن تنتهي في الرابع من يونيو الجاري. (وال – جوهانسبرغ) هـــ ع

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