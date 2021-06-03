“الحبري” يكشف لـ”218″ مصير اجتماع إدارة المركزي

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، في تصريحٍ لـ “218”، إن اجتماع مجلس الإدارة، الذي دعا اليه محافظ المصرف الصديق الكبير، والمُقرّر، اليوم، عبر الإنترنت لن يُعقد.

وربط “الحبري” انعقاد مجلس الإدارة، بفتح المقاصة أمام المصارف التجارية، وإلغاء قرار اللجنة المؤقتة للمصرف الليبي الخارجي.

ووضع “الحبري” شرطًا آخر لانعقاد اجتماع مجلس الإدارة، مشدّدًا على ضرورة دعوة الجمعية العمومية للمصرف الخارجي، واختيار مجلس ادارة “مهني”، وفقًا لتعبير نائب المحافظ؛ وذلك لمواجهة المشكلة المالية في المصرف الليبي الخارجي، وإصلاح هيكلته التي نتج عنها ضياع الكثير من الأموال العامة، بحسب تعبير “الحبري”.

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