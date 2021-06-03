انطلاق حملة “تطعيم الحجاج” في يفرن

شهدت بلدية يفرن، انطلاق حملة تلقيح حجاج بيت الحرام، والتي شملت مواطنين من يفرن والقلعة وأم الجرسان وظاهر الجبل.

وتلقى الحجاج، خلال الحملة، لقاح “استرازينيكا” المعتمد من المملكة العربية السعودية، وسارت الحملة بسلاسة، ولم تشهد أي عراقيل.

ومن المقرر أن يتلقى الحجاج الجرعة الثانية من اللقاح بعد شهر من موعد الجرعة الأولى؛ استعدادًا لأداء فريضة الحج.

وسبق أن أعلنت السلطات السعودية اعتماد أنواع محددة من لقاحات “كورونا” للمسافرين القادمين إليها، ومن بينها لقاح “استرازينيكا”.

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