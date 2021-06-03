رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في زيارة لمركز الأمل ببنغازي (صور)

قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي محمد منصور المبري، بزيارة لمركز الأمل لمتعددي الإعاقة بمدينة بنغازي، رفقة مدير فرع الهيئة بنغازي وعضو مجلس الإدارة بالهيئة.

وأكد المبري على الدور الإنساني والاجتماعي داخل المركز من قبل كافة العاملين وتقديم كافة الخدمات لنزلاء المركز، مكا اطلع على الخدمات الصحية والاجتماعية والتأهيلية التي يقدمها المركز، وأشاد بكافة الجهود المقدمة بكل إخلاص واهتمام بهذه الفئة، مثمنا الجهود المميزة لهم.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وضرورة السعي الحثيث لتوفير كل الامكانات من أجل النهوض بواقع هذه الشريحة، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.