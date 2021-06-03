قلمة: تأجيل الجلسة العامة وانتخاب رئيس البرلمان الإفريقي ونوابه إلى موعد لاحق

ليبيا – صرح عضو مجلس النواب وعضو البرلمان الأفريقي صالح قلمة بأنه قد تم تأجيل الجلسة العامة وانتخابات رئيس البرلمان الإفريقى ونوابه في الدورة العادية للبرلمان الإفريقي الخامس إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.

قلمة أوضح بحسب الموقع الرسمي للمجلس أنه نتيجة لخلاف بين أعضاء البرلمان الإفريقي المنتمين إلى خمس مجموعات يتكون منها البرلمان، مبينًا أن الخلاف كان حول عملية التناوب في رئاسة البرلمان حيث استمر النقاش على مدى يومين لم يتوصل فيها الأعضاء إلى وفاق حول عملية التناوب على الرئاسة.

وقال قلمة: إن مجموعة الشمال التي ينتمي إليها البرلمان، من المطالبين أن تكون الرئاسة بشكل دوري. مضيفًا أن مرشح المجموعة لمنصب أحد نواب رئيس البرلمان الإفريقي الأربعة من ليبيا والذين من المفترض أن يتم انتخابهم فى هذه الجلسة العامة.

يشار إلى أن اجتماعات البرلمان الإفريقي كان من المفترض أن تنتهي في الرابع من يونيو الجاري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية