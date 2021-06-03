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الغرياني: الرئاسي أخرس “قنونو ودراه” لأنهما صادقان وترك “حفتر” يهددنا

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم المفتي المعزول الصادق الغرياني، المشير خلفية حفتر والاحتفال بالذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة ودحر الإرهاب عن بنغازي ودرنة والجنوب.

وقال «الغرياني»، خلال لقائه اليوم الأربعاء عبر قناة “التناصح” التابعة له وتبث من تركيا،، رصدته «الساعة 24» إن حفتر”تجرأ ووجه دعوة للحكومة والرئاسي لحضور ذكرى الإنقلاب وليس بعد هذا تبجح”، على حد تعبيره.

وأضاف «الغرياني» الذي يقيم في اسطنبول، أن “المجلس الرئاسي أصدر قراراً الشهر الماضي أو قبله يمنع الضباط  الموجودين في المنطقة الغربية أن يصدورا أي بيانات فكمم أفواههم” ،  مشيراً إلى أن عبدالهادي دراه المتحدث باسم  ما يعرف غرفة عمليات سرت الجفرة، ومحمد قنونو، المتحدث السابق باسم قوات “حكومة الوفاق”،  كانا يوضحان حقائق واعتداءات الفاغنر في  سرت لكن الرئاسي أخرسهما لأنهم صادقان “، وفقًا لقوله.

وعقب قائلًا: ” ولكن هذا القرار الصادر من الرئاسي لم يسري على حفتر، على العكس، يصرح كل يوم ويهدد وقال إذا لم تتم الانتخابات الرئاسية، ولسان حاله إذا لم أنجح فيها، فسنستولي بالقوة على هذه المناطق، ويعلن احتفاله ويخطب ولا ينكرون عليه، فهذا ظلم”، بحسب تعبيره.

وهاجم المفتي المعزول الرئاسي والحكومة قائلًا: “جئتم لوحدة ليبيا فلابد أن تعملوا بالعدل، فما يسري على هذا يسري على ذاك، ثم كيف لا تنكرون أن الميزانية معطلة عليكم، من قبل شخص يختزل البرلمان كله في نفسه  وهو منتهي الصلاحية -في إشارة لعقيلة صالح- “، على حد قوله.

وحول المصالحة الوطنية، علق «الغرياني» قائلًا: ” هل نفعت هذه المصالحة، فمنذ كم عام تمارس تلك الأعمال المخالفة للقانون، فإذا لم يتم تطبيق القوانين فيجب الرجوع لقواعد العدالة الاجتماعية، فإذا تم تطبيق العدل فهذا هو القانون والشرع والدين”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ابولهب الغريانى يبحث عن اى وسيلة شبطانية لنشر الفتنة بين الشعب الليبى ويستخدم هذا الشيطان اللعين قناة ضرار قناة شبطانية تمولها قطرائيل واعترف الغريانى انه تعلم الاسلام على يد يهودى هولندى .
    ولان هذا الارهابى المجرم جاهل بابسط مبادئ الاسلام الذى يدعوا الى طاعة اولى الامر وبما رئيس المجلس الرئاسى توافق عليه الشعب الليبى لتوحيد صفوفهم فالتحريض على الخروج عليه اثم شرعا والفتنة اشد من القتل فمن حق رئيس المجلس الرئاسى اقالة قنونو ودارة رسمى ولو اراد اقالة حفتر عليه ان يعود لمجلس النواب الذى منحه الثقة مثل رئيس الحكومة ياجاهل واى صدق ابها الكذوب بدون ادلة فلا يوجد دليل واحد على وجود فاغنر فلم نرى اسير ولا قتيل منهم بينما مرتزقة سوريا وتشاد فيوجد اسرى منهم لدى الجيش اذاع تسجيلات لهم فالبينة على من ادعى وحلف اليمين على ماانكر والجيش انكر وهو صادق بينما انتم كلاب النار تتنفسون الكذب الغبى جدا

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