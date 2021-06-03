الغرياني: الرئاسي أخرس “قنونو ودراه” لأنهما صادقان وترك “حفتر” يهددنا

هاجم المفتي المعزول الصادق الغرياني، المشير خلفية حفتر والاحتفال بالذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة ودحر الإرهاب عن بنغازي ودرنة والجنوب.

وقال «الغرياني»، خلال لقائه اليوم الأربعاء عبر قناة “التناصح” التابعة له وتبث من تركيا،، رصدته «الساعة 24» إن حفتر”تجرأ ووجه دعوة للحكومة والرئاسي لحضور ذكرى الإنقلاب وليس بعد هذا تبجح”، على حد تعبيره.

وأضاف «الغرياني» الذي يقيم في اسطنبول، أن “المجلس الرئاسي أصدر قراراً الشهر الماضي أو قبله يمنع الضباط الموجودين في المنطقة الغربية أن يصدورا أي بيانات فكمم أفواههم” ، مشيراً إلى أن عبدالهادي دراه المتحدث باسم ما يعرف غرفة عمليات سرت الجفرة، ومحمد قنونو، المتحدث السابق باسم قوات “حكومة الوفاق”، كانا يوضحان حقائق واعتداءات الفاغنر في سرت لكن الرئاسي أخرسهما لأنهم صادقان “، وفقًا لقوله.

وعقب قائلًا: ” ولكن هذا القرار الصادر من الرئاسي لم يسري على حفتر، على العكس، يصرح كل يوم ويهدد وقال إذا لم تتم الانتخابات الرئاسية، ولسان حاله إذا لم أنجح فيها، فسنستولي بالقوة على هذه المناطق، ويعلن احتفاله ويخطب ولا ينكرون عليه، فهذا ظلم”، بحسب تعبيره.

وهاجم المفتي المعزول الرئاسي والحكومة قائلًا: “جئتم لوحدة ليبيا فلابد أن تعملوا بالعدل، فما يسري على هذا يسري على ذاك، ثم كيف لا تنكرون أن الميزانية معطلة عليكم، من قبل شخص يختزل البرلمان كله في نفسه وهو منتهي الصلاحية -في إشارة لعقيلة صالح- “، على حد قوله.

وحول المصالحة الوطنية، علق «الغرياني» قائلًا: ” هل نفعت هذه المصالحة، فمنذ كم عام تمارس تلك الأعمال المخالفة للقانون، فإذا لم يتم تطبيق القوانين فيجب الرجوع لقواعد العدالة الاجتماعية، فإذا تم تطبيق العدل فهذا هو القانون والشرع والدين”.