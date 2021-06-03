وزارة النفط تبدأ تقييم فرص الاستثمار في الغاز والصناعات البتروكيماوية

قال وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار إن الوزارة شرعت بتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصا في مجالي الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية والمباشرة.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأربعاء، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، في شأن توجيهات السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة بجذب الاستثمار الأجنبي في القطاع، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأكد صنع الله دعم جهود الحكومة في جذب الاستثمار الأجنبي؛ لزيادة القدرة الإنتاجية، وتطوير الاحتياطي واستيعاب مزيدا من القوى العاملة في قطاع النفط .

كما أبدى جاهزية المؤسسة لتقديم مبادرات ووضع تصور متكامل وتجديد خطط الاستثمار، معقبا: «سنعمل مع شركائنا الأجانب وشركاتنا المحلية على زيادة القدرة الإنتاجية، وتنفيذ رؤية الحكومة، وستعقد اجتماعات مع وزارة النفط في هذا الشأن».

وخلال اجتماعه مسؤولي المؤسسة، أكد الدبيبة أهمية دعم قطاع النفط باعتباره شريان الحياة في البلاد، وثمن جهود العاملين في قطاع النفط، وأنه لن يدخر جهدا في سبيل المحافظة على المصدر الوحيد للدخل في البلاد، وجلب المزيد من الاستثمارات له.

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